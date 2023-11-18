В Армении ринулись молиться на Запад

Автор: Эмин Севдималиев

Армянские журналисты продолжают работу по раскрутке выдуманного "конфликта между Западом и Азербайджаном". То, что произошло, сложно назвать конфликтом, как минимум, из-за того, что конфликт подразумевает "столкновение несопоставимых интересов". А текущая ситуация, которую можно наблюдать между Баку и Вашингтоном, не подходит под это определение. Конечно, напряжение имеет место быть, глупо будет отвергать это. Но напряжение и конфликт - это две абсолютно разные вещи.

В последнее время в X (бывший Twitter) активизировались различные элементы, позиционирующие себя, как журналисты, эксперты, аналитики и т.д. Являющиеся в лучшем случае журналистами, а в худшем пропагандистами, эти мыслители предлагают на суд читателям свои труды по анализу текущей ситуации. Одним из таких журналистов является Роберт Ананян. В скором времени мы более детально обсудим причины, по которым армянские пропагандисты "освоили" вышеупомянутую соцсеть, но сейчас сконцентрируемся на одной из "аналитических" выкладок, которая привлекла наше внимание.

Центральной мыслью армянских журналистов, считающих себя аналитиками, является посыл о том, что "конфликт между Азербайджаном и США сильно ударит по Баку". В качестве ключевого аргумента приводится то, что "Азербайджан в ярости от позиции США, так как это не позволит Баку напасть на Армению, если будет заключен мир при посредничестве Запада". Еще один аргумент связан с тем, что "Баку заинтересован в поддержке атмосферы неопределенности, так как это позволит воспользоваться моментом для удара по Армении".

Сразу видно несколько серьезных просчетов. Во-первых, такой подход к анализу является несовершенным. Изначально анализ основан на ложном посыле, так как ключевой мыслью является то, что "Азербайджан хочет войны с Арменией". Я не буду расписывать потенциальные риски войны, так как о непредсказуемой природе войны за много веков было написано колоссальное количество трудов. И для Баку совсем не интересна, даже если рассматривать ситуацию только с экономической точки зрения. Ведь Баку работает над восстановлением освобожденных территорий, а потенциальная война может поставить под угрозу инвестиции. И это только одна из причин. "Туман войны", человеческие потери и политические риски делают такое предприятие бесполезным. Автор анализа построил свой анализ на ошибочной мысли. Словно строитель, не заложивший прочный фундамент для здания.

Также хочется отметить, что Ананян допустил еще один серьезный прокол. Он выбирает аргументацию, которая поддерживает его основную гипотезу, в то время как отвергает аргументы, которые подрывают его мнение. В частности, автор много говорит о том, что для "Азербайджана желанной целью является силовое открытие Зангезурского коридора, что и станет поводом для войны в будущем". Ключевая проблема данного заявления заключается в том, что Зангезурский коридор является для Азербайджана важным, но не необходимым. У Азербайджана уже есть путь в Турцию через Грузию, а также ведутся работы по созданию альтернативного пути через Иран. Азербайджан диверсифицировал свои риски. Поэтому, как красноречиво выразился автор, "силовое открытие Зангезурского коридора" станет предприятием сомнительным, с рисками и не до конца ясной отдачей. Другое дело, если он будет открыт мирным путем, от этого выиграют все. Принцип созависимости политического реализма, если выражаться техническими терминами. Таким образом, Ананян в своем анализе допустил то, что в социальных науках называется "ошибкой отбора", подобрав только те аргументы, которые поддерживают его мнение. Ложный посыл и ошибка отбора делают анализ армянского автора нехорошим с технической точки зрения.

Второй момент, который хотелось бы затронуть в контексте анализа работы, связан с тем, что автор, по какой-то причине, верит в то, что США защитят Армению. Армянский журналист плохо понимает специфику американской внешней политики. За последние сто лет американские военные покидали свой континент в двух случаях - если на другом континенте появлялся потенциальный региональный гегемон (Немецкая империя в Первой Мировой, Третий Рейх во Второй Мировой, СССР во время Холодной войны) или для выполнения задач, которые ставят под угрозу безопасность США на домашней территории (Ирак, Афганистан). Другими словами, США проецируют военную мощь только для смещения баланса сил в свою сторону или для обеспечения собственной безопасности. События на Южном Кавказе не предоставляют угрозы для безопасности США дома, с этим будет сложно поспорить кому-либо. А с точки зрения баланса сил против других крупных стран, США больше заинтересованы в сильном Азербайджане, в силу географии, нахождения страны на стыке торговых путей и геополитических причинах.

Автор также говорит о том, что США необходимо воспользоваться санкционными инструментами. Только не рассматривает то, что использование санкций против Азербайджана очень сильно ударит по долгосрочным интересам Вашингтона и его европейских партнеров. Использование санкционного рычага значительно усложнит западным странам и компаниям доступ на азиатские рынки. Это приведет к более высокой стоимости и срокам доставки, что сделает продукцию Запада дороже. Более дорогая продукция, в свою очередь, приведет к разгону инфляции, которая сегодня является еще одной головной болью для Запада. Инфляция станет причиной возрастающих цен на повседневные продукты, люди будут недовольны, выйдут на акции протеста и откажутся голосовать за политиков, которые находятся сейчас у власти. А политики на Западе очень хотят переизбираться, даже Макрон задумывался об изменении конституции для возможности переизбрания. А теперь вопрос - учитывая такой риск, какова вероятность того, что будет использован санкционный механизм? И ради чего? Ради Армении? Весьма сомнительно. Политические, экономические, репутационные и индивидуальные карьерные риски слишком высоки для такого решения.

Также автор слабо понимает, что внешняя политика США является стратегической, а не ситуативной. Небольшие изменения в отношениях с другими странами не являются причиной для тотального пересмотра стратегии, ведь в противном случае теряется весь смысл стратегического подхода.

Следующий момент, который хочется затронуть, связан с тем, что автор полагает, что "атака на Армению будет проводиться совместно Азербайджаном и Россией". Конечно, это абсолютно несерьезное и даже глупое утверждение, ведь сегодняшняя Армения не является ни военной, ни политической угрозой для Баку и Москвы. Такой подход к анализу указывает на то, что армяне заинтересованы в продвижении имиджа "многострадальной и слабой Армении, которую необходимо защищать". Как и во время второй войны в Карабахе, армянские пропагандисты выбирают позицию жертвы для привлечения на свою сторону новых союзников и расширения поля битвы. Но в 2023 году расширяется поле дипломатической битвы.

Анализ работы Ананяна можно продолжать, благо, для его критики поле весьма широкое. Из множества аргументов, которые не были затронуты в данной работе, некоторые недостойны внимания, некоторые не интересны, а на некоторые не хочется тратить время. Но вне зависимости от индивидуального взгляда на аргументацию, структурная слабость и технически несовершенная природа анализа указывает на, выражаясь дипломатично, экспериментальный подход к аналитической деятельности. Такая аналитика является простой пропагандой.