В Берлине состоялась презентация книги немецкого ученого-тюрколога, посвященной Шуше

B Азербайджанском культурном центре, расположенном в Берлине, состоялась презентация книги "Наследие Шуши. История и путь развития культурной столицы Азербайджана", автором которой является ученый-тюрколог, насимивед, исследователь Кавказского региона, доцент Гисенского университета Германии доктор Михаэль Рейнхард Гесс.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по работе с диаспорой, в мероприятии, проведенном под модераторством доктора политических наук Гурбана Алекперова, приняли участие представители азербайджанской и турецкой общины, проживающие в городах Берлин, Штутгарт, Кельн, местной общественности и немецкие ученые.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Германии Насими Агаев отметил, что данное издание является написанной на высоком уровне первой в Европе книгой об истории и культурном наследии Шуши. По его словам, издание сыграет огромную роль в изучении истории и культурного наследия Азербайджана в Европе. Выразив ученому признательность, посол добавил, что Гесс является единственным ученым не только в Европе, но и на Западе в целом, владеющим азербайджанским языком на высоком уровне.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, поприветствовав участников мероприятия, поблагодарил соотечественников и наших немецких друзей, принимавших участие в презентации. Он говорил о возникновении связей Гесса с нашей страной, подчеркнул, что в книгах ученого, изданных на английском и немецком языках, нашли отражение обоснованные, неопровержимые исторические факты и научные мысли, сказал, что эти книги играют чрезвычайно серьезную роль в информировании европейской общественности об азербайджанских реалиях. На основании поручения Президента Азербайджана Ильхама Алиева комитет продолжает работу по широкому распространению в мире правды об Азербайджане, в этом контексте, планируется проведение в различных странах презентаций книги "Наследие Шуши. История и путь развития культурной столицы Азербайджана", отражающей, как есть, историю нашей страны.

Мероприятие продолжилось демонстрацией фильма "История Шуши" ("History of Shusha"), подготовленного азербайджанской диаспорой, осуществляющей деятельность в Канаде, при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

Доктор М.Р.Гесс говорил об идее создания книги, констатировал, что основная цель заключается в доведении до внимания читателей богатого наследия Карабаха и Шуши в истории азербайджанской литературы и культуры.

Выступившие на мероприятии представитель рода Иреванского хана Гусейнали хана Амир Али Сардари Иревани, композитор, музыковед и публицист Эльмир Мирзоев, немецкий профессор Хартвиг Шульц, немецкий публицист Матиас Вольф поздравили автора с этим важным культурным событием и выразили ему добрые пожелания.

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