У Азербайджана никогда не было цели разрушить или уничтожить религиозно-культурное наследие

Азербайджан никогда не имел цели разрушить, либо уничтожить религиозно-культурное наследие.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил заместитель генерального директора АМИ Trend, руководитель медиаплатформы "Turkic.World", политический обозреватель Руфиз Хафизоглу в своем заявлении ATV.

"Мы не боролись против церквей. Вообще, у нас не было такой цели, как разрушение религиозно-культурного наследия. Где был ЮНЕСКО, когда армяне держали свиней в азербайджанских мечетях? В связи с этим я с сожалением отмечаю, что ЮНЕСКО и другие международные организации уже потеряли свою миссию.

Аналогичные шаги, предпринятые не только против Азербайджана, но и против многих тюркоязычных стран, еще раз доказывают, что ЮНЕСКО не является независимой организацией и здесь царит вражда против Азербайджана и тюркских стран", - добавил Р.Хафизоглу.

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