Вашингтон хочет "надавить" на Баку, а проигравшей окажется Армения

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Недавно в Палате представителей Конгресса США по инициативе Комитета по международным отношениям прошли слушания на тему "Будущее Нагорного Карабаха".

Согласно информации, размещенной на официальном сайте комитета, на слушаниях выступили помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен и заместитель администратора Европейского и Евразийского бюро Агентства США (USAID) по международному развитию Александр Соколовский.

Организатором слушаний выступил председатель подкомитета Конгресса США по европейским вопросам сенатор-республиканец Томас Кин.

По словам Джеймса О'Брайена, "в ходе всех контактов США подавали Азербайджану четкие сигналы о том, что применение силы внутри Армении будет абсолютно неприемлемым".

"Руководство Азербайджана заверило нас, что у них нет такого намерения. Мы очень внимательно отслеживаем движение войск и любые сигналы, которые могут указывать на наличие подобных программ. И, как я уже отметил, мы заявили, что у наших отношений не будет шанса оставаться нормальными, пока мирные переговоры не увенчаются успехом. Что касается шагов, которые мы предприняли, то одним из них является то, что мы отменили многие контакты на высоком уровне и не намерены выступать с инициативой обхода 907-й поправки для возможности поддержать Азербайджан. Мы также отметили, что возможность строительства транзитного коридора напрямую зависит от заключения мирного соглашения", - сказал О'Брайен.

По его словам, Госдепартамент США поддерживает усилия по "установлению событий" в "Нагорном Карабахе" посредством личных бесед с "перемещенными лицами", но не хочет озвучивать выводы, сделанные из этих бесед.

Как отметил О'Брайен, США "открыто заявили, что для Азербайджана после событий 19 сентября ничего нормального не будет, пока не будет достигнут прогресс на пути к миру".

Далее он подверг резкой критике деятельность российского миротворческого контингента (РМК) на территории Азербайджана: "Российские миротворцы не справились со своей работой. Мы готовы предоставить альтернативное решение. Лучший вариант - предоставить альтернативный выбор Армении и Азербайджану, то есть возможность работы с Западом".

Слушания, на которых Карабахский регион Азербайджана упорно называли "Нагорным Карабахом", были организованы в результате усилий лоббистских организаций армянской общины в США.

Руководство Армянского национального комитета Америки (АНКА), крупнейшей диаспорской организации армянской общины в Соединенных Штатах, три дня назад провело встречу с несколькими конгрессменами и сенаторами, чтобы обсудить "судьбу карабахских армян".

А 1 ноября посол Армении в США Лилит Макунц встретилась с сенатором Томом Кином, был "проанализирован" массовый отъезд карабахских армян из Азербайджана в Армению. При этом Макунц и Кин расценили добровольный отъезд карабахских армян как "подверженность этнической чистке со стороны Азербайджана".

Что касается деятельности армянского лобби, то активность возросла. Так, ранее было проведено несколько слушаний в Сенате и Палате представителей. Целью всех без исключения слушаний, организованных проармянскими сенаторами и конгрессменами, было побудить Вашингтон прибегнуть к применению санкций к Баку.

Последние слушания и вовсе можно считать апофеозом предубеждений в отношении Азербайджана.

Азербайджан в сентябре 2023 года обеспечил суверенитет, неприкосновенность и целостность границ на всей своей территории. В нашей стране нет территориально-административной единицы под названием "Нагорный Карабах".

Несмотря на все это, в Палате представителей Конгресса США и особенно в комитете по международным отношениям упорно говорят "Нагорный Карабах" и даже проводят слушания по поводу "будущего Нагорного Карабаха".

Вообще, каким должно быть будущее территории, входящей в состав Азербайджана, и каким оно может быть? Естественно таким же, как и всех остальных территорий нашей страны. Непонятно, по какому праву или же логике американские сенаторы или конгрессмены проводят "слушания", называя часть территории Азербайджана "Нагорным Карабахом". Это полностью противоречит международному праву.

Последние слушания в Конгрессе ясно показывают, что США и Европейский союз перевели геополитическое противостояние с Российской Федерацией и Ираном за контроль над Арменией в более активную, более радикальную фазу. Вашингтон и Брюссель уже открыто заявляют, что их главная цель в регионе Южного Кавказа - минимизировать возможности влияния Москвы и Тегерана в регионе, а затем вывести Россию и Иран из региона.

Активность Запада, который также хочет взять под свой контроль региональную логистику, естественно, раздражает Москву и Тегеран. Власти РФ через МИД неоднократно заявляли, что попытки ослабить позиции Москвы в регионе встретят очень жесткую ответную реакцию.

Выступление Джеймса О'Брайена на слушаниях, хотя и связанное, на первый взгляд, с Азербайджаном, по сути является предупреждением, адресованным России и Ирану.

О'Брайен четко заявил, что основной интерес Соединенных Штатов в нашем регионе состоит в том, чтобы подтолкнуть власти Армении к открытому противостоянию с Россией и Ираном. Целью якобы является "обеспечение контроля самого Еревана над новыми логистическими маршрутами, которые будут проходить через территорию Армении". Проще говоря, он подчеркнул, что США ни в коем случае не позволят России или Ирану контролировать новые трансрегиональные маршруты в регионе Южного Кавказа.

О'Брайен, чтобы угодить армянам, сказал, что США даже не будут продавать Азербайджану оружие и военную технику, и американские высокопоставленные чиновники не будут совершать официальных визитов в Баку до тех пор, пока Азербайджан не подпишет с Арменией окончательный мирный договор. Только после его подписания "отношения могут наладиться".

США заявляют, что гарантируют защиту, безопасность и развитие граждан Армении. На постсоветском пространстве до сих пор такие гарантии получали Грузия и Украина. Учитывая то, что текущая ситуация в обеих странах очевидна, нужны ли дальнейшие комментарии?!

Армяне снова верят сладким обещаниям США, Франции, Европейского союза и забывают, что если они однозначно примут сторону Запада в борьбе за контроль над трансрегиональными маршрутами, то наказание со стороны России и Ирана будет очень суровым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян теперь выбрал тактику обострения отношений с Россией и Ираном. Если быть более точным, Запад подтолкнул Пашиняна к этому выбору.

Но ни Россия, ни Иран не будут равнодушно наблюдать за укреплением Запада в Армении посредством администрации Пашиняна.

Армяне должны хорошенько подумать над тем, где будет происходить открытый геополитический конфликт, в котором с одной стороны будет Запад, а с другой - Россия и Иран, и как этот процесс повлияет на существование Армении как государства?

Чтобы армянам было понятнее, это все равно, что наблюдать за схваткой слона и гиппопотама, запустив их в маленькую однокомнатную квартиру. Может ли хозяин квартиры остаться в живых в такой ситуации?

Стратегия Никола Пашиняна сулит Армении и армянам очень опасные последствия.

Неизбежные последствия..

Втягивать Армению в глобальный конфликт между Западом и Востоком - означает ставить армян перед выбором.

А при таком раскладе любой выбор - это проигрыш.

В свое время Грузия и Украина так же верили в обещания США касательно полной безопасности, развития и тотальной поддержки. В результате грузины и украинцы потеряли значительную часть своей территории, при этом ни один американец не пострадал.

В отличие от грузин и украинцев...

Последние слушания в Конгрессе - это также фиаско дипломатии США на Южном Кавказе. Проще говоря, Вашингтон "объясняет" свое поражение как борьбу за влияние в регионе, а попытки вытеснить Россию и Иран из региона - как заинтересованность в подписании окончательного мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Ничего нового: обновленная версия принципа "разделяй и властвуй" иезуитской дипломатии Запада.

США не признают, что в новой глобальной геополитике, в современном мировом порядке они больше не являются "мировым жандармом". Великобритания, Россия, Турция, Пакистан, Китай, Иран, африканские и арабские страны сейчас активно вытесняют США и Европейский союз, в частности Францию, из традиционно благоприятных для этих сил регионов.

Армяне же этого, к сожалению, не понимают...

Источник: Агентство международной информации Trend