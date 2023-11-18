Шоу Пашиняна, рассчитанное на западных покровителей Армении

Автор: Байрам Эльшадов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на осенней сессии ПА ОБСЕ. Ознакомившись с тезисами Воваевича, можно прийти к выводу, что заявления Пашиняна - не более чем очередное шоу, рассчитанное на сердобольных покровителей Армении на Западе.

С хитрой ухмылкой на лице Пашинян заявил о предложении Азербайджану не иметь войск по обе стороны административной границы. Звучит хорошо, однако за сладкими речами Воваевича скрывается реальная опасность. Ведь в любой момент в Армении могут появиться некие незаконные вооруженные формирования, которые перейдут границу и могут начать вооруженные провокации. А официальный Ереван будет делать вид, что не может ничего сделать, мол это партизаны и они не подконтрольны правительству. Такого рода события имели место в 90-ых годах 20 века в начале Первой Карабахской войны.

Войдя в раж, Пашинян решил затронуть тему эксклавных анклавов. Но и тут премьер Армении решил ввести в заблуждение собравшуюся европейскую публику. Вспомнив про Башкент, Пашинян не упомянул о том, что Армения держала под оккупацией 20 процентов азербайджанской территории на протяжении почти 30 лет, а 8 азербайджанских эксклавов до сих пор оккупированы.

Продолжая сыпать ложь за ложью, Пашинян пожаловался европейцам на якобы "подготовку новой военной агрессии против Армении". Поразительное лицемерие и фарисейство. Ведь именно армяне с радостным визгом встретили новость о том, что французское вооружение прибыло в Грузию и направляется в сторону Армении. Именно Армения хвастается поставками оружия из Индии. И опять-таки власти Армении санкционировали увеличение военного бюджета на 46% в 2023 году, что увеличило его до $1,3 млрд. Так что в сказки о "миролюбивой" Армении может поверить лишь наивный человек.

Говоря о разблокировании региональных коммуникаций, Пашинян также решил сыграть в незнайку, торжественно заявив, что правительство РА представило проект "Перекресток мира". Ни слова не было сказано о Зангезурском коридоре, открытие которого принесло бы прямую экономическую пользу от далёкого Китая до стран нашего региона. Что лишний раз подтверждает неискренность "благих намерений" Воваевича.

Учитывая, сколько лжи было выплеснуто за непродолжительное выступление Пашиняна, ему бы мог позавидовать сам Буратино. Печальная реальность Армении заключается в том, что политикой этой страны заправляют люди, место которым максимум в цирке подрабатывать клоунами.