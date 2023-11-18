https://news.day.az/politics/1615477.html Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональное сотрудничество
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональное сотрудничество
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Ирана Хусейна Амира Абдоллахиана, передает Day.Az.
В ходе телефонного разговора были обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном. Также была подчеркнута важность укрепления регионального диалога.
Главы МИД Азербайджана и Ирана отметили важность активизации региональных форматов для укрепления мира в регионе.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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