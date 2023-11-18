Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональное сотрудничество

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Ирана Хусейна Амира Абдоллахиана, передает Day.Az.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном. Также была подчеркнута важность укрепления регионального диалога.

Главы МИД Азербайджана и Ирана отметили важность активизации региональных форматов для укрепления мира в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.