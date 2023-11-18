В МИД Азербайджана раскритиковали заявления Пашиняна

Для армянских чиновников стало традицией выступать с безосновательными и противоречивыми заявлениями вместо практических шагов в мирном процессе с Азербайджаном. На этот раз премьер-министр Армении отличился своими противоречивыми высказываниями. Недопустимо, чтобы армянская сторона предъявляла претензии Азербайджану вместо того, чтобы представить комментарии по проекту соглашения "об установлении мира и межгосударственных отношениях" и начать переговоры в этом направлении, которые она откладывает уже более двух месяцев.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в связи с выступлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Заявление премьер-министра Армении о том, что между двумя странами существует взаимопонимание по базовым принципам и демаркации границ, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий, а также о том, что наша страна готовится к войне против Армении, является показателем того, насколько противоречивый подход используют армянские официальные лица в своих заявлениях.

Несмотря на инициативы, выдвинутые Азербайджаном за последние три года в направлении 5 базовых принципов, демаркации границ, открытия коммуникаций и подписания мирного договора, армянская сторона препятствовала этому процессу.



Несмотря на то, что до сих пор Азербайджаном было возвращено около 100 армянских пленных, нарушение армянской стороной в рамках установления доверия договорённостей по возвращению пленных, которые в ответ по ошибке пересекли границу, взятие в плен 2 азербайджанских военнослужащих свидетельствует о том, что армянская сторона не серьезно относится к вопросу возвращения задержанных.



Совершенно необоснованно, что стремление к безопасному и достойному возвращению представителей "Общины Западного Азербайджана" на родные земли и проводимая ими пропаганда в этом направлении были охарактеризованы премьер-министром Армении как "подготовка к агрессии" против Армении.



Мы призываем армянскую сторону, которая продолжает агрессивную клеветническую риторику в отношении нашей страны с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, наносящих ущерб мирным перспективам, и использовать созданные исторические возможности для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества.



Надеемся, что Армения адекватно ответит на призывы Азербайджана к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписанию мирного договора в ближайшее время", - сказал Айхан Гаджизаде.

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