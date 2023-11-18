"Логика" заявлений Никола Пашиняна: Армения собирается напасть на Турцию?

Автор: Акпер Гасанов

Интересное заявление сделал на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что "самая главная плохая новость заключается в том, что мы до сих пор говорим на разных дипломатических языках и очень часто не понимаем друг друга". Это правда. Но в том-то и дело, что сказав "а", Пашинян не говорит "б".

"Тому есть объективные причины: многолетний конфликт, тысячи жертв, десятки пленных, царящая десятилетиями атмосфера ненависти и подозрения в том, что под конструктивными заявлениями скрываются плохие намерения. Более того, то, что я говорю, в большей или меньшей степени относится и к Армении, и к Азербайджану", изрек он. И это была очередная манипуляция.

Почему? Да потому что неправильно уравнивать страну агрессора и оккупанта со страной, которая была жертвой агрессии и оккупации. То есть, причины недоверия , о которых говорит Пашинян, кроются в том, что РА оккупировала 20% территории Азербайджана, превратила в руины мирные азербайджанские города, варварски грабила наши территории, превратив в беженцев и вынужденных переселенцев миллион азербайджанцев.

При этом, Армения никогда не собиралась добровольно возвращать захваченные ею наши земли. Сам Пашинян орал в центре Еревана, что "Карабах-это Армения и точка". И только после поражения в 44-дневной войне, он вынужден был признать территориальную целостность нашей страны. Но все это произошло в результате войны, в ходе которой погибло около 4.000 азербайджанских военнослужащих, наших героев!

О каком доверии в этой связи можно говорить?! Тем более, что и после 44-дневной войны и подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения продолжала финансировать карабахскую хунту и незаконные военные формирования, находившиеся на территории Карабахского экономического региона Азербайджана! Продолжался и "минный террор", жертвами которого стали сотни азербайджанцев.

Где извинения официального Еревана? Их не было. А ведь Армения обязана и выплатить финасовую компенсацию Азербайджану за разрушения и грабеж наших земель. И сумма тут исчисляется сотнями миллиардов долларов. Но что-то я не слышу от Пашиняна ничего о том, что РА готова пойти на такой шаг. Вместо этого армянский премьер-министр несет очередную ахинею.

По его мнению "подозрительно, что Республику Армения начали называть "Западным Азербайджаном"". Мол, "это кажется подготовкой к организации новой военной агрессии против Армении". Да, именно этот тезис, реально отсутствующая и выдуманная для "обоснования" давления на нашу страну ложь про "возможную агрессию против Армении", используется мировым армянством и их покровителями на Западе.

Реальность состоит в том, что война никогда не велась на территории РА, никогда не бомбились армянские города, с территории РА не изгонялись граждане РА. Все было наоборот. Война велась на нашей земле, бомбили наши города, с нашей земли изгоняли наших граждан. Это не просто факт, но и то, что подтвержено резолюциями ООН, которые РА отказывалась выполнять десятилетиями!

Как видим, за основу берется то, чего не было и игнорируется то, что было. Пашинян "забыл о том", что на гербе его страны изображена гора Агрыдаг, которую армяне называют Араратом. Исходя из "логики" Никола Воваевича, этот факт должен свидетельствовать о подготовки и организации нападения РА на Турцию?!

И еще. Третья Республика Армения в классическом смысле больше не существует, поскольку в ее основе лежит Декларация о независимости и "арцахская освободительная борьба", "арцахское движение". Об этом на встрече с журналистами 17 ноября заявил перед митингом пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов. Он был честен, вспоминая о том, что содержится в Декларации независимости РА. Менять которую, как и Доктрину национальной безопасности Армении, в которой также есть территориальные претензии к Азербайджану, Пашинян не хочет. И на этом фоне все его речи на тему причин отсутствия доверия между Баку и Ереваном звучат, как неуместный и не смешной анекдот.