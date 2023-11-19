Азербайджанцы Франции протестуют против требования армян закрыть школу «Карабах» в Нанте

Наши соотечественники, проживающие во Франции, начали кампанию протеста против требования армянской общины закрыть действующую в городе Нант азербайджанскую школу "Карабах".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

С этой целью наши соотечественники пожаловались на инициированную армянами петицию "закрыть карабахскую школу в Нанте".

Как говорится в сообщении Госкомитета, в петиции армян, которые проявляют свои коварные качества всегда и везде, особенно во Франции, выдвигаются абсурдные утверждения в отношении азербайджанской школы "Карабах", которая начала действовать в городе Нант в 2019 году. Согласно этим утверждениям, школа "Карабах" была названа "опасной", поскольку якобы "в школе больше предпочтение отдается интересам, ценностям и принципам Азербайджана, нежели Франции" и "Азербайджан ведет постоянную пропаганду среди обучающихся там детей с целью привить им с раннего детства ненависть к Армении и армянам".

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