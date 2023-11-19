Еще один американский конгрессмен решил заработать на провокациях против Азербайджана
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как очередной американский конгрессмен пытается очернить Азербайджан
Day.Az представляет текст публикации:
"На смену Шиффам, Менендесам и другим антиазербайджанским подпевалам в США приходят новые лица. Например, конгрессмен Джим Коста, который в интервью "Голосу Америки" призвал усилить давление на Баку.
Коста разошелся настолько, что не стесняясь заговорил о том, что суть политики Вашингтона в отношении Азербайджана - "заставить Баку взять на себя обязательства" по возвращению карабахских армян.
Вообще, суть претензий Вашингтона к Баку сейчас можно описать очень просто и коротко: США не хотели и не ожидали, что 19 сентября Азербайджан восстановит контроль над Ханкенди. Планы у США были совсем иные.
Америке было нужно сохранить в Карабахе максимально возможное число армян - для того, чтобы оставить в своих руках инструмент влияния на регион и возможность оказывать давление на Азербайджан в случае необходимости.
А не вышло. Потому и вся истерика".
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