Еще один американский конгрессмен решил заработать на провокациях против Азербайджана

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как очередной американский конгрессмен пытается очернить Азербайджан

Day.Az представляет текст публикации:

"На смену Шиффам, Менендесам и другим антиазербайджанским подпевалам в США приходят новые лица. Например, конгрессмен Джим Коста, который в интервью "Голосу Америки" призвал усилить давление на Баку.

Коста разошелся настолько, что не стесняясь заговорил о том, что суть политики Вашингтона в отношении Азербайджана - "заставить Баку взять на себя обязательства" по возвращению карабахских армян.

Вообще, суть претензий Вашингтона к Баку сейчас можно описать очень просто и коротко: США не хотели и не ожидали, что 19 сентября Азербайджан восстановит контроль над Ханкенди. Планы у США были совсем иные.

Америке было нужно сохранить в Карабахе максимально возможное число армян - для того, чтобы оставить в своих руках инструмент влияния на регион и возможность оказывать давление на Азербайджан в случае необходимости.

А не вышло. Потому и вся истерика".