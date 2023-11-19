США не могут смириться с Победой Азербайджана

Автор: Байрам Эльшадов

Беспрецедентная военно-политическая победа Азербайджана показала, что такие государства и центры силы на мировой арене, как США и ЕС, не были заинтересованы в подобном сценарии. С сентября 2023 года Азербайджан сталкивается с многочисленными провокационными заявлениями и резолюциями западных стран, которым Победа Азербайджана стала как кость в горле.

На фоне переговоров между Арменией и Азербайджаном складывается такое ощущение, что США и не хотят вовсе, чтобы в этом регионе воцарился мир. Политика США основана только на собственных интересах, лицемерие и предательство поднялись на уровень государственной политики этой страны. Если США на постсоветском пространстве поддерживают территориальную целостность Украины, Молдовы и Грузии, поддерживают эти страны на всех международных площадках, то в отношении Азербайджана наблюдается обратная картина. Более того, США предпринимали шаги, отвечающие интересам страны-оккупанта Армении, когда конфликт ещё был актуален. Если бы малая часть поддержки, оказываемой сегодня Украине, была передана Азербайджану, то армяно-азербайджанский конфликт не продолжался бы десятилетия. Проармянская позиция США поставила под сомнение беспристрастность вашингтонского формата переговоров. И неудивительно, что Баку теперь не считает приемлемым участие во встречах в Вашингтоне.

Активная деятельность армянского лобби в США очевидна. Фактически, сегодня США вместе с Францией выступают на одном фронте для недопущения процесса реинтеграции карабахских армян и стимулируют реваншистские силы в Армении. Из-за такой открытой проармянской политики Франция сегодня полностью изолирована от региональных процессов и потеряла надежду на посредничество. Та же участь ждет США, если не перестанут вести себя в регионе как христианские миссионеры.

Азербайджан на протяжении многих лет страдает от геополитических игр США. Предпринимались попытки осуществить государственный переворот в нашей стране. Последовательная работа велась в направлении финансирования и обучения радикальной оппозиции, вовлечения в политические игры некоммерческие организации и СМИ. Словом, США лезли из кожи вон для создания в Азербайджане атмосферы гражданского неповиновения. Основной целью этого было сформировать в Азербайджане власть, беспрекословно подчиняющуюся интересам США. Однако эти попытки и многочисленные планы потерпели провал.

Понимая, что после полной Победы единство власти и народа в Азербайджане достигло своего максимума, США изменили свою тактику. Теперь они делают ставку не на нафталиновую оппозицию, а ЛГБТ-сообщество, которое представляет собой большую угрозу традиционным ценностям, и так называемых "феминисток", которые вместо борьбы за права женщин пропагандируют безнравственность и выступают с антигосударственными лозунгами. Финансирование этих групп отдано на откуп USAID во главе с Самантой Пауэр, которая известна своими проармянскими взглядами.

Несмотря на все попытки США и их саттелитов, Азербайджан успешно противостоит давлению извне. Несомненно, единство народа, государства и армии является важнейшим фактором победы в борьбе со всеми внешними и внутренними врагами. Политическая и экономическая стабильность в Азербайджане является важнейшим элементом государственной власти. Поэтому нет сомнений, что недругам Азербайджана не удастся достичь своих коварных целей.