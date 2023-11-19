https://news.day.az/politics/1615590.html Президент Ирака прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Ирака прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
19 ноября Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Ирака в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
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