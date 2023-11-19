Депутаты Милли Меджлиса и сотрудники Аппарата парламента совершили пробег на «Вершину Гейдара» - ФОТО - ВИДЕО
Столетие со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева широко отмечается и у нас в стране, и за рубежом. Милли Меджлис Азербайджанской Республики, в свою очередь, тоже организовывает мероприятия, посвящённые драгоценной памяти великого лидера, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана.
В рамках мероприятий, связанных с "Годом Гейдара Алиева", заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, глава парламентского Аппарата Фарид Гаджиев, а также группа, составленная из депутатов Сабира Гаджиева, Джеби Гулиева и Алиаббаса Салахзаде, а также сотрудников Аппарата Руслана Гаджиева, Фархада Велиева и Эльмана Асланова, совершила пробег на "Вершину Гейдара".
Пробег завершился 18-го ноября поднятием на "Вершину Гейдара", расположенную на высоте 3751 метров в массиве Гызыл Гая хребта Башдаг Большого Кавказа. Придя к установленному на вершине барельефу великого лидера Гейдара Алиева и засвидетельствовав ему свои почтение и уважение, участники пробега достигли поставленной цели, несмотря на суровые погодные условия и сложный рельеф местности.
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