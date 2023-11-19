https://news.day.az/politics/1615622.html Президент Ирака посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Президент Ирака посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Президент Иракской Республики Абдуллатиф Джамаль Рашид прибыл 19 ноября на Аллею почетного захоронения, отдал дань уважения Общенациональному лидеру азербайджанского народа, архитектору и основателю современного независимого Азербайджанского государства Гейдару Алиеву, возложил венок перед его могилой и цветы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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