В Баку подтверждают безопасность для армянских жителей Карабаха

В феврале 2020 года я был частью пресс-команды, освещавшей парламентские выборы в Азербайджане. Один из избирательных участков, который посетила наша команда, состоящая из международных редакторов и журналистов, находился в общине людей, перемещенных после вторжения Армении в Карабах. Я ожидал увидеть что-то вроде лагеря беженцев, но увидел совсем другое. Мы обнаружили устоявшееся и безопасное поселение со всеми удобствами, которые можно ожидать от любого города в Азербайджане, да и вообще в любой точке Западной Европы.

Мне удалось поговорить со старшими членами азербайджанской общины, в том числе с одним джентльменом, бывшим школьным учителем, который присутствовал, когда 26 февраля 1992 года армянские силы убили в Ходжалы 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин и 63 ребенка.

Со слезами на глазах он спросил меня: "Что я могу сделать, чтобы остановить это? Я был учителем, у меня даже винтовки не было".

В то время как более молодые члены общины полностью интегрировались в общество в целом благодаря льготным образовательным программам, старшие члены были объединены одной целью: вернуться в свои дома, свою жизнь, украденную во время незаконной аннексии Армянские силы при поддержке российских войск и танков.

Как передает Day.Az об этом в своей статье на EU Today рассказал публицист Гэри Картрайт.

Азербайджан: великодушен в победе

Картрайт отмечает, что группа азербайджанских парламентариев недавно посетила Брюссель, найдя время встретиться с журналистами, чтобы обсудить, как их страна видит будущие отношения с Арменией.

Турал Гянджалиев, возглавляющий комитет парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан, пояснил, что, несмотря на события прошлого, армяне, поселившиеся в Карабахе, могут остаться.

По его словам, те, кто бежал, когда азербайджанские войска освободили территорию, при желании могут вернуться. Ганджалиев также напомнил о решении Международного Суда (МС) по этому вопросу, вынесенное в пятницу (16 ноября).

Он также отметил, что, хотя Азербайджан поощрял армян оставаться, в то время как армянские военные призывали их уйти.

Правительство Азербайджана запустило веб-сайт для армян, покинувших Карабах, для регистрации и возвращения, пояснил г-н Гянджалиев, однако Армения заблокировала к нему доступ, передает публицист.

"Мы надеемся, что армяне вернутся", - сказал Гянджалиев журналистам.

"Мы также просим власти Армении создать путь для возвращения 300 тысяч азербайджанцев, изгнанных в 1980-е годы. Это должна быть взаимная работа. Мы будем приглашать или разрешать миссиям ООН, по крайней мере, по моему мнению, часто приезжать в этот регион, чтобы оценить ситуацию на местах", - добавил парламентарий.

Экономические последствия

Вугар Байрамов, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджана, отметил, что прекращение замороженного конфликта, который дестабилизировал регион на протяжении десятилетий, может оказать огромное положительное влияние не только на экономики Азербайджана и Армении, но и на экономику Грузии, потому что три страны Южного Кавказа могут сформировать единый сильный рынок.

Азербайджан, Грузия и, возможно, Армения составляют часть торгового маршрута "Среднего коридора", который связывает Азию и Европу через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию.

Байрамов рассказал о том, какую пользу принесет Армении транспортный маршрут с востока на запад, как с точки зрения ее собственной логистики, так и путем содействия построению устойчивого мира.

"Если между Азербайджаном и Арменией будет связь, то, конечно, это обеспечит прочный и устойчивый мир в регионе", - сказал он.

Он признал, что для этого потребуется время, но процесс нормализации может быть быстрым. Он предвидел будущее, в котором Азербайджан будет инвестировать в Армению так же, как он сейчас инвестирует в Грузию и Турцию.

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