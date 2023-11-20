Официальный представитель ООН выразила благодарность Азербайджану

Выражаю благодарность Республике Азербайджан за проведение столь важного мероприятия.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Гендерное равенство - важный шаг к достижению Целей устойчивого развития. Сейчас мы находимся в очень трансформационной фазе. Эта конференция станет новой возможностью для женщин с точки зрения будущего", - добавила В.Андреева.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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