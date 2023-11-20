США не имеют права вмешиваться в отношения между Ираном и Азербайджаном

Сотрудничество между Ираном и Азербайджаном продолжается, и США не имеют права вмешиваться в дружеские отношения между Ираном и соседними государствами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tasnim, об этом заявил сегодня на пресс-конференции пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Кенани.

"США делают громкие заявления, они вмешиваются в вопросы, которые не имеют к нему никакого отношения. Сотрудничество между Ираном и странами региона, в том числе Азербайджаном, продолжается, и США не имеют права вмешиваться в дружеские отношения между Ираном и соседними государствами. США должны перестать вмешиваться во внутренние дела региона и извлечь уроки из прошлого. Такие вмешательства не принесут никакой пользы США", - сказал он.