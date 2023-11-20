Армения отказалась от помощи ОДКБ
Армянская сторона потребовала снять с повестки саммита ОДКБ документ о помощи Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Беларуси, об этом генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов сказал во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
В ходе встречи также было отмечено, что 22 ноября в Минске пройдут заседания министров обороны, советов министров иностранных дел и секретарей советов безопасности стран ОДКБ, а 23 ноября состоится саммит ОДКБ.
Отметим, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Беларуси, что не будет участвовать в саммите ОДКБ.
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