Армения отказалась от помощи ОДКБ

Армянская сторона потребовала снять с повестки саммита ОДКБ документ о помощи Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Беларуси, об этом генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов сказал во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В ходе встречи также было отмечено, что 22 ноября в Минске пройдут заседания министров обороны, советов министров иностранных дел и секретарей советов безопасности стран ОДКБ, а 23 ноября состоится саммит ОДКБ.

Отметим, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Беларуси, что не будет участвовать в саммите ОДКБ.