https://news.day.az/politics/1615789.html Ереван и Брюссель подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе
Ереван и Брюссель подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе
Ереван и Брюссель подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
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