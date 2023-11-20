Ереван и Брюссель подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе

Ереван и Брюссель подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

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