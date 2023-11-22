Почему Гаагский суд отказал Армении

Автор: Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

В последние несколько дней в СМИ появилась информация об очередном провале армянской "операции прикрытия" с обращениями в международные суды с исками к Азербайджану. Цинизм армян зашкаливает. Осуществить этническую чистку 300 тысяч азербайджанцев из Республики Армения, оккупировать 20 процентов территории Азербайджанской Республики, при этом также осуществить этническую чистку еще 700 тысяч азербайджанцев, сравнять с землей города и села Азербайджана, на протяжении 30 лет держать под оккупацией эти земли, ничего на них не построив, а лишь заминировав, и после этого обращаться в международные суды с исками и жалобами! И ни капли чувства стыда!

Но давайте по порядку. В последнее время, после 44-дневной войны, Международный Суд ООН рассматривает иски Армении и Азербайджана друг к другу. Что Республика Армения хотела на этот раз от Азербайджана и Международного Суда?

28 сентября 2023 года Республика Армения обращается в Международный Суд ООН с ходатайством принять временные меры, чтобы "защитить права жителей Нагорного Карабаха", закрепленные в Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. В ходатайстве Республика Армения указала десять пунктов, по которым она просила Международный Суд принять временные меры, в том числе:

- вывод "всех военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Азербайджана из всех гражданских учреждений в Нагорном Карабахе";

- воздержание от "карательных действий в отношении нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха";

- обеспечить лицам, "покинувшим Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года", возможность вернуться;

- лица, оставшиеся "в Нагорном Карабахе", должны иметь возможность в аналогичных безопасных условиях покинуть его или остаться, если они пожелают. При этом в их отношении не должны применяться "сила или запугивания, которые могут заставить их бежать";

- признание Азербайджаном действительности "записи актов гражданского состояния, документов, удостоверяющих личность, права собственности и реестров, установленных властями Нагорного Карабаха" и др.

Что такое временные меры? В соответствии с существующим процессуальным порядком, Международный Суд может указывать временные меры защиты по просьбе одной из сторон или по своей собственной инициативе, если он считает, что права, которые составляют предмет решения, которое он должен впоследствии вынести, находятся под непосредственной угрозой. Целью временных мер является своего рода временный судебный запрет, который обычно заключается в замораживании развития ситуации до того, как Международный Суд вынесет окончательное решение по спору. Если Суд посчитает необходимым, то в срочном порядке могут быть проведены слушания по данному вопросу. Поэтому, слушания, связанные с ходатайством Республики Армения, были проведены в октябре 2023 года.

Семь из десяти армянских пунктов-требований были категорически отклонены. Остановимся на некоторых пунктах-требованиях и начнем с удовлетворенных требований.

В рамках временных мер по иску Республики Армения против Азербайджана Международный Суд ООН постановил, что Азербайджан, в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, обязан обеспечить лицам, "покинувшим Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года", возможность вернуться. Судьи обязали официальный Баку принять меры для того, чтобы люди могли вернуться "безопасно, беспрепятственно и оперативно". Кроме того, в соответствии с решением Суда лица, оставшиеся "в Нагорном Карабахе", должны иметь возможность в аналогичных безопасных условиях покинуть его или остаться, если они пожелают. При этом в их отношении не должны применяться "сила или запугивания, которые могут заставить их бежать".

А когда Баку отказывал армянам, имевшим право на проживание в Азербайджане, вернуться в свои дома? Прежде всего, доказанным фактом является то, что все, кто проживал и находился на территории, подконтрольной российским миротворцам, покинули ее организованно по команде сепаратистского режима с целью создать видимость этнической чистки и, соответственно - проблемы Азербайджану. В это время Азербайджан и все его представители всячески убеждали карабахских армян не делать этого и гарантировали им все предусмотренные Конституцией Азербайджана и другими законами права. Все это есть в СМИ и заснято на видео. Но команда сепаратистов была исполнена.

Азербайджан и сейчас гарантирует безопасность всем, кто имеет право на восстановление азербайджанского гражданства и проживание в Карабахе. Ни одно государство в мире никогда не предлагало иностранцам (а проживавшие на момент исхода в Карабахе армяне поголовно были гражданами других государств) остаться на своей территории и восстановить гражданство. Азербайджан это предложил, несмотря на прошлое.

Еще два месяца назад я писал о том, кто имеет право на восстановление гражданства и проживание в Азербайджане. "Чтобы продолжать жить на территории Азербайджана и пользоваться всеми экономическими и социальными благами, которые это дает им азербайджанское гражданство, все карабахские армяне, имеющие право на восстановление азербайджанского гражданства, должны официально отказаться от армянского и любого другого гражданства, в котором они состоят в настоящее время. Лишь после этого они могут обрести азербайджанское гражданство и право на проживание на азербайджанской земле". Те же, кто не уехал и остался на территории Азербайджана, вольны продолжать проживать на этой территории в соответствии с Конституцией и законами нашей страны, либо в любое время в аналогичных безопасных условиях выехать с ее территории.

Далее. Суд также напомнил Азербайджану об обязанности "защищать, а не уничтожать" все регистрационные документы, удостоверяющие личность и/или частную собственность, а также записи, найденные в Карабахе. Суд считает необходимым, говорится в постановлении, чтобы Азербайджан "уделял должное внимание таким документам и записям в своей административной и законодательной практике".

Безусловно, все неуничтоженные сепаратистским режимом документы, Азербайджанское государство сохранит. Они будут иметь важное значение для того, чтобы были обеспечены закон и справедливость на ранее оккупированных территориях.

Полтора месяца назад я писал: "Гражданское жилье и земля на территориях всех бывших советских республик находились в собственности государства. Жильцы в нем только лишь арендовали его у государства. Поэтому до развала Советского Союза у его граждан не было собственной недвижимости. Когда же принималось азербайджанское законодательство о приватизации жилья, а затем и других объектов недвижимости, оккупированные территории отказывались подчиняться азербайджанскому государству, его законам, а незаконное сепаратистское образование принимало свои акты и жило по своим правилам, не признаваемым мировым сообществом. Никто из проживавших в Карабахе до 1988 года армян не имел права собственности на землю и недвижимость на его территории и "приобрел" это право только во время оккупации".

Азербайджан, как и любое государство мира, никогда не признававший нарушение своей территориальной целостности, существование сепаратистских образований на своей территории, а соответственно, и принимаемых ими законов, не может признать те бумажки, которые были выданы нелегитимным режимом о "праве собственности на оккупированную землю и недвижимость НКР".

Если лица, имеющие право на восстановление гражданства и возвращение на территорию Азербайджана, решат для себя стать гражданами Азербайджана в установленном законодательством порядке и станут ими, то после этого они смогут обратиться к властям, опять-таки в установленном законом порядке, для признания за ними права собственности на землю и недвижимость.

Теперь несколько слов о неудовлетворенных армянских требованиях.

Только человеку с больным воображением могло прийти в голову, что Международный Суд вмешается в дела внутригосударственного управления в Азербайджане и потребует вывести "всех военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Азербайджана из всех гражданских учреждений в Нагорном Карабахе", т.е. со своей же, азербайджанской, территории. Никто в мире, в том числе и сама Республика Армения, не признавал незаконно созданную силой оружия "НКР". Естественно, для этого не было никаких юридических оснований. Об этом я уже устал писать. Да, пожалуй, уже является излишним напоминание о самороспуске этого нелегитимного образования.

Армянское требование к Азербайджану - воздержаться от "карательных действий в отношении нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха" - вообще, на мой взгляд, не имеет аналогов в мировой практике. Совершить букет преступлений, предусмотренных, как международным правом, так и уголовным законодательством, не только Азербайджана, но и Республики Армения, а потом требовать не привлечения к ответственности, может только лицо или государство, избалованное многими десятилетиями безответственности и безнаказанности.

О преступлениях армянства сказано и написано столько, что не хочу повторяться. Читателю достаточно войти в интернет или обратиться в любую библиотеку мира. Это стало возможным, благодаря покровителям армянства, использующим этот народ в своих неблаговидных политических целях. Скрывать эти цели в силу современных коммуникационных возможностей уже невозможно. Поэтому Международный Суд и не смог оправдать ожидание армянства и Республики Армения.

Суд постановил, что Азербайджан в течение восьми недель должен представить отчет о мерах, принятых для осуществления указанных временных мер. Этот отчет, как говорится в заключении Международного Суда, будет затем передан Армении, у которой будет возможность представить свои замечания по этому поводу.