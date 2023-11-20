Итоги президентских выборов в Аргентине и новые перспективы для Азербайджана

Автор: Эмин Севдималиев

Понимание тонкостей аргентинской политики является весьма экзотическим для жителей столь отдаленного региона как Южный Кавказ. Но тем не менее, важно держать в фокусе то, что происходит в Аргентине. В первую очередь из-за того, что Латинская Америка является весьма интересным регионом с большим потенциалом. И Аргентина является далеко не последней страной в этом регионе.

Избрание президентом Хавьера Милея стало для многих сюрпризом. Его достижения до избрания были ограничены экономической, академической и авторской деятельностью. Экономист-либертарианец Милей долгое время был одним из самых видных критиков предыдущих режимов, включая администрацию скандально известной Кристины Фернандес де Киршнер, как и покидающего пост проармянского президента Альберто Фернандеса. И не смотря на то, что он одержал победу на выборах с серьезным перевесом в 8 процентов, в самом начале гонки мало кто считал его серьезным конкурентом.

После первого тура выборов отсеялись все кандидаты кроме двух - Хавьера Милея и нынешнего министра экономики Серхио Масса. Любопытная деталь в истории аргентинских выборов связана с личностью Эдуардо Эрнекяна, аргентинского миллиардера армянского происхождения. Этот человек активно продвигает свои интересы через политиков и в числе дружественных ему числятся Киршнеры, Фернандес и прочие проармянски настроенные силы.

В прошлом Милей долгое время работал на вышеупомянутого Эрникяна. Однако, перед началом предвыборной гонки Эрникян назвал своего бывшего сотрудника "сумасшедшим", что навряд ли понравилось новоизбранному президенту Аргентины Милею. А другой кандидат Серхио Масса являлся приближенным и доверенным лицом проармянского президента Альберто Фернандеса, который сделал ряд громких и некорректных заявлений в адрес Азербайджана в сентябре текущего года. Таким образом, попытка этническиармянского миллиардера повлиять на выборы президента страны потерпела неудачу и главой государства стало лицо, которое не находится у Эрникяна в кармане.

Если посмотреть со стороны на Милея, то напрашиваются сравнения с экс-президентом США Дональдом Трампом. Оба были ближе к сферам экономики и бизнеса, чем к политике, и оба президента смогла заручиться поддержкой электората благодаря тому, что многие назвали бы неортодоксальными взглядами на экономику.

И если рассмотреть экономические взгляды избранного президентом Милея, то становится понятно, что это будет человек, с которым можно будет вести дела. Экономисты-либертарианцы склонны рассматривать экономику через призму поведенческой науки и делают меньший упор на математическое моделирование рынков, так как, с их точки зрения, именно поведение участников экономической системы является основной движущей силой рынка. И такой подход избранного Президента Аргентины является хорошей новостью. В первую очередь из-за того, что это подразумевает рациональный подход к ведению дел. И в силу этого фактора, с такими людьми и политиками намного легче работать.

Важно понимать следующее. В международных отношениях экономика и политика идут бок о бок и отделять одно от другого является большой ошибкой. Также необходимо отметить, что модель поведения политиков как в экономике, так и политике, зачастую является похожей. Т.е. политик, который в экономических отношениях, ставит во главу угла взаимовыгодное сотрудничество, также будет вести себя аналогично и в политической деятельности.

Конечно, ничего нельзя гарантировать и прогнозировать со стопроцентной точностью, но первое впечатление о новоизбранном президенте Аргентины является весьма положительным. Его выступления, экономические взгляды, а также расстановка сил в аргентинской политике указывают на то, что Милей похож на человека, с которым можно "работать". И вероятность того, что он будет более рационально подходить к отношениям с Азербайджаном, значительно выше, если сравнивать его с проигравшим кандидатом Массой, который являлся человеком проармянски настроенного президента Фернандес.