https://news.day.az/politics/1615834.html Проходит совместный брифинг МИД и минобороны Азербайджана
Проходит совместный брифинг МИД и минобороны Азербайджана
Проходит совместный брифинг министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана.
Как передает в понедельник Day.Az, брифинг, который проходит в административном здании МИД, организован для дипломатического корпуса и военных атташе, действующих в Азербайджане.
Начальник пресс-службы министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде и начальник пресс-службы министерства обороны полковник Анар Эйвазов выступают с заявлениями.
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