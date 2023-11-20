Проходит совместный брифинг МИД и минобороны Азербайджана

Проходит совместный брифинг министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана.

Как передает в понедельник Day.Az, брифинг, который проходит в административном здании МИД, организован для дипломатического корпуса и военных атташе, действующих в Азербайджане.

Начальник пресс-службы министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде и начальник пресс-службы министерства обороны полковник Анар Эйвазов выступают с заявлениями.

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