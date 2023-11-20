https://news.day.az/politics/1615858.html Минобороны сообщает об использовании армянами гражданских объектов в военных целях
Минобороны сообщает об использовании армянами гражданских объектов в военных целях
После проведения антитеррористических мероприятий в гражданских объектах на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено большое количество оружия и военных боеприпасов.
Как сообщает Day.Az, об этом на совместном брифинге министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана заявил начальник пресс-службы министерства обороны полковник Анар Эйвазов.
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