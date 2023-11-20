Минобороны сообщает об использовании армянами гражданских объектов в военных целях

После проведения антитеррористических мероприятий в гражданских объектах на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено большое количество оружия и военных боеприпасов.

Как сообщает Day.Az, об этом на совместном брифинге министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана заявил начальник пресс-службы министерства обороны полковник Анар Эйвазов.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!