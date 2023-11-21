Армяне обожглись на Окампо. Кто на очереди?

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении начали обхаживать спецдокладчика ООН по вопросам содействия установлению истины, правосудию, возмещению и гарантиям неповторения Фабиана Сальвиоли.

Фабиан Сальвиоли (Аргентина) - адвокат по правам человека, получил докторскую степень в области права и степень магистра в области международных отношений. Приступил к исполнению своих функций специального докладчика Организации Объединенных Наций по вопросу о содействии установлению истины, правосудию, возмещению и гарантиям неповторения 1 мая 2018 года.

Господин Сальвиоли аргентинец, и это немного настораживает, вспоминая благостное отношение к армянству и шалостям Армении другого аргентинца - экс-прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо и его скандально прославившийся доклад о "геноциде в Нагорном Карабахе". Этот доклад Окампо представил в начале августа этого года, основываясь на инструкциях армянской стороны и недоказательных обвинениях в адрес Баку. На этом документе в 28 страниц армяне какое-то время пытались строить "линию атаки", но в конечном итоге вышло, что затраты на господина Окампо были напрасными, и все, что вышло из этого преступного сотрудничества - экс-прокурор теперь постоянный гость на армянских тусовках и проармянских слушаниях. Приставка "экс" позволяет ему хоть на голове стоять и обниматься с кем вздумается, не боясь повредить своей репутации.

Не будем заранее в чем-то обвинять Фабиана Сальвиоли, как это принято делать в обвинительных докладах против Азербайджана или Турции. Господа докладчики, что экс-, что действующие, обычно не утруждают себя поиском доказательств и глубоким исследованием вопроса, так как касательно стран, неугодных западу, с них доказательств никто не требует. Вседозволенность армянства автоматически перемещается и на вседозволенность защитников интересов армян. Мы уже не раз были этому свидетелями и в период оккупации, и после освободительной войны 2020 года.

Господин Сальвиоли пока не делал никаких заявлений и не представлял никаких докладов, поэтому воздержимся от оценок.

С другой стороны, понятно, что в Армению он был приглашен не просто так и проведет там целую неделю не ради обогащения легких горным кислородом. Он встретился с омбудсманом Армении, рядом официальных лиц. Думается, его вниманию уже были представлены "бежавшие от расправы" из Карабаха армяне, ради сказок которых, собственно, этот визит и был затеян.

На сайте ООН целью визита заявлено следующее: "оценить меры в области истины, справедливости, возмещения ущерба, увековечивания памяти и гарантий неповторения, которые были приняты властями Армении для устранения серьезных нарушений прав человека, совершенных в ситуациях конфликта или государственных репрессий, стремясь получить широкое представление о различных предпринятых инициативах, выявить передовую практику, пробелы и недостатки и сформулировать рекомендации в этом отношении".

Кто-то верит, что спецдокладчика ООН пригласили в Ереван для оценки государственных репрессий в Армении? Или в то, что этот визит связан к проверкой готовности Армении к сближению с Европой? Нет, конечно. И, вероятно, скоро мы услышим о докладе касательно добровольно выехавших из Карабаха армян. Кстати, в Армении, наконец, определились и теперь называют их вынужденными переселенцами. Что не менее неверно с правовой точки зрения, так как переместились они не в пределах Армении, а с территории другого государства, и называться переселенцами никак не могут. Впрочем, не исключено, что в Армении продолжают считать Карабахский регион Азербайджана своей собственностью и потому не видят тут никаких юридических несоответствий.

Ереван прощупывает почву на возможность взыскания с Азербайджана ущерба, якобы нанесенного сбежавшим по сигналу собственных лидеров армянам. Для того, чтобы поднять этот вопрос, он хочет заручиться докладом профильного спецдокладчика ООН, который можно будет приложить к делу. Доклад "экса" Окампо не помог, может быть, поможет документ Сальвиоли. Армения, по-видимому, рассчитывает воспользоваться беспрецедентной поддержкой Запада себя любимой и не менее беспрецедентным давлением, оказываемым сегодня на Баку. Надеется, что в рамках этой кампании прессинга какое-то решение, обязывающее Азербайджан за что-то там заплатить и к чему-то там его принудить, вполне может быть принято.

В принципе, учитывая то безобразие, которое творится сейчас в отношении нашей страны, можно ожидать чего угодно. В любом случае, азербайджанской стороне стоило бы принять превентивные меры. Например, пригласить содокладчика по реституции в Азербайджан, инициировать параллельный доклад по ответственности Армении за этническую чистку около 300 тысяч азербайджанцев. Не факт, что он согласится приехать, но попробовать можно.

Никаких доказательств в докладе спецдокладчика ООН просто не может быть за отсутствием самих фактов насилия в принципе. Нигде и никогда в мире оккупантов, мучителей, вандалов, участников военных преступлений не провожали так дружественно и с подарками, как проводили через ППП "Лачин" уезжающих армян. Да еще уговаривали остаться. Об этом господину Сальвиоли, конечно, рассказано не будет. Омбудсман Армении на встрече с гостем поведала о якобы собранных ими доказательствах о насилии, пытках и прочих ужасах, якобы творимых против гражданского населения Карабаха. Зная о богатом воображении наших соседей, нетрудно представить, какими рассказами в Армении заставят шевелиться кудри на голове аргентинского юриста.

В том, что доклад будет составлен без глубокого исследования вопроса и основываясь исключительно на фантазиях армянской стороны, можно не сомневаться. И вот почему. Четыре года назад ООН выступила с заявлением, подготовленным с участием Фабиана Сальвиоли, в котором потребовала от Турции "достоверной информации о судьбе насильственно депортированных армян" во время событий 1915-1923 годов. Этим документом до сведения турецкого правительства доводилась полученная от армянской стороны недостоверная и противоречивая информация о насильственной депортации армян. Число "жертв" приводится с огромной погрешностью, что говорит о разношерстности и недостоверности самих источников токсичной информации - от 600 тысяч до 1,5 миллиона. Заявление большое, со смачными описаниями страданий армян и кровожадности турок. А самое возмутительное - это претензии к турецкому законодательству, предусматривающему наказание для лиц, публично порочащих турецкую нацию и Турецкое государство. Авторы заявления - два спецдокладчика ООН посчитали этот факт противоречащим разным там нормам и конвенциям, а также праву признавать "геноцид армян". Они возмущены криминализацией оскорбления и клеветы на турецкий народ, считая это нарушением прав человека. Интересно было бы узнать, считают ли докладчики ООН нарушением прав и свобод криминализацию отрицания "геноцида армян" в ряде европейских стран.

Документ - сплошные эмоции. И что характерно, публичные обвинения в адрес турецкой стороны перемежаются осторожными оборотами, дающими понять, что у содокладчиков на самом деле нет никаких фактических подтверждений, а они просто "обеспокоены": "утверждается, что эти действия могут представлять собой...", "хотя мы не хотим предвосхищать точность этих утверждений..."

До конца года Франция с Арменией рассчитывают протолкнуть в Совбезе ООН резолюцию, которая должна принудить Азербайджан обеспечить свободный, безоговорочный и массовый въезд добровольно уехавших армян на территорию страны и контроль за их правами и удовольствиями со стороны постоянно действующего международного представительства. К обсуждению резолюции очень кстати пришелся бы доклад спецдокладчика по реституции. По идее, такие доклады должны составляться не спеша, с проверкой всех фактов и поиском правды на обеих сторонах, но пример доклада синьора Окампо, составленный за несколько дней по армянским конспектам, говорит о том, что все эти заморочки совсем не обязательны.

Что ж, посмотрим, как будут развиваться события. За два месяца, прошедшие после окончательного восстановления Азербайджаном своего суверенитета и целостности, нам чего только не пришлось увидеть и услышать. Одним докладом больше, одним меньше...