https://news.day.az/politics/1615904.html Азербайджан приостановил ряд Twinning-проектов с ЕС
Решение Азербайджана также коснулось проектов со Швецией и Грецией в сфере миграции.
Азербайджан приостановил ряд Twinning-проектов с ЕС
Азербайджан приостановил ряд совместных Twinning-проектов с ЕС, сообщает в понедельник Day.Az.
Такое решение принято в связи с проармяской и антиазербайджанской позицией некоторых стран ЕС.
В частности, официальный Баку приостановил три совместных проекта с Литвой в сфере работы правоохранительных органов, здравоохранения и соцобеспечения.
Решение Азербайджана также коснулось проектов со Швецией и Грецией в сфере миграции.
Исключение было сделано для проектов с Польшей и Финляндией ввиду сбалансированной позиции этих стран.
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