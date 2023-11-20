Азербайджан приостановил ряд Twinning-проектов с ЕС

Азербайджан приостановил ряд совместных Twinning-проектов с ЕС, сообщает в понедельник Day.Az.

Такое решение принято в связи с проармяской и антиазербайджанской позицией некоторых стран ЕС.

В частности, официальный Баку приостановил три совместных проекта с Литвой в сфере работы правоохранительных органов, здравоохранения и соцобеспечения.

Решение Азербайджана также коснулось проектов со Швецией и Грецией в сфере миграции.



Исключение было сделано для проектов с Польшей и Финляндией ввиду сбалансированной позиции этих стран.

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