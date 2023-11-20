Принята итоговая декларация международной конференции в Баку

Принята итоговая декларация состоявшейся в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что в Баку прошла конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (действующего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие прошло на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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