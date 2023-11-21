США упустили возможность стать честным посредником между Азербайджаном и Арменией

США упустили возможность стать честным посредником в обеспечении мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Нынешняя американская администрация наносит вред своей непонятной риторикой нынешнему состоянию региональной безопасности, достигнутому ценой больших жертв азербайджанского народа. Азербайджан не может ждать бесконечно, чтобы Армения выполнила взятые на себя обязательства по открытию транспортных коммуникаций, что позволило бы соединить Нахчыванскую автономную республику с материковой частью страны. К сожалению, Белый дом неоднократно игнорировал законную просьбу Баку о запуске Зангезурского коридора, что принесет огромную пользу экономической интеграции евразийских стран.

Об этом в интервью Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

Наш собеседник отметил, чтр Госдепартамент США должен был приветствовать нормализацию отношений между Баку и Тегераном. По его словам, идти против нормализации отношений между Баку и Тегераном неуместно и крайне не выгодно Вашингтону.

Как подчеркнул американский эксперт, в настоящее время в США много коррумпированных дипломатов, которые действуют против американских интересов.

"Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен делает все возможное, чтобы нанести ущерб культуре прагматичных двусторонних отношений между Вашингтоном и ключевыми европейскими партнерами, среди которых Азербайджан и Турция занимают видные места.

О'Брайен и ряд членов Конгресса США, слепо защищая армянский агрессивный реваншизм, не понимают, что мы живем во время Второй холодной войны, в то время, когда верховенство закона приходит в упадок, технологические сложности преобладают во всем мире, а экономика Китая стремительно развивается с ее валютой, имеющей статус резервной валюты. Это лишь некоторые из стратегических вопросов, которые Вашингтон не может решить. Поэтому администрации Байдена нецелесообразно портить отношения с такими важными партнерами как Азербайджан, Турция и Организация тюркских государств", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов