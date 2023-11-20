Они "не видят" наше горе: очередной пример цинизма от ЮНЕСКО

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня - 20 ноября - День города Агдама. Соответствующее распоряжение было подписано Президентом Ильхамом Алиевым 31 июля этого года. Установление этой знаменательной даты связано с историей освобождения города Агдама от армянской оккупации. Как известно, Агдам был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 23 июля 1993 года.

Под оккупацией оказались 26 из 38 колхозов и совхозов, 105 из 129 объектов здравоохранения, 74 из 108 школ, 199 из 271 домов культуры, 24 строительные организации, 67 предприятий, 14 из 17 мечетей. Долгих 27 лет длилась эта оккупация и лишь в результате блестящей победы Азербайджана в 44-дневной войне Агдам был освобожден.

Да, принято говорить, что это произошло без единого выстрела. Но эти выстрелы звучали в иных уголках фронта. И Азербайджан отдал огромную жертву, чтобы одержать историческую победу - около 4.000 наших военнослужащих стали шехидами. Это нужно помнить не только нам, но и всем тем странам и международным организациям, которые пытаются обесценить великую победу Азербайджана.

Они ведут себя так, будто Армения добровольно и мирно покинула все оккупированные территории нашей страны. Будто не было чудовищных преступлений, совершенных РА. Будто не было и варварского грабежа наших городов, поселков, сел. Но реальность - совсем иная. Реальность такова, что в городе Агдам и селах района были разграблены, разрушены и сожжены дома, общественные здания, школы, детские сады, больницы, промышленные предприятия.

Разрушившие все армянские вандалы уничтожили исторические памятники, кладбища. Всего, в результате армянской оккупации Агдаму был нанесен ущерб в размере 13 млрд 135 млн долларов США. Многочисленные исторические памятники Агдама, образцы культуры, архитектуры, первый на весь СССР и второй в мире Музей хлеба были варварски разрушены армянскими оккупантами. Одним словом, некогда цветущий город был превращен в Хиросиму Кавказа. Вот в таком, разрушенном до основания городе, 23 ноября 2020 года Президент Ильхам Алиев поднял наш трехцветный флаг.

Да, в настоящее время в Агдаме ведутся восстановительные работы, строится новая инфраструктура, город возрождается. Но следы варварских преступлений армянских оккупантов все еще видны. Другое дело, что мы не видим и не слышим от американских и французских конгрессменов и сенаторов, от мэра Парижа, главы МИД Франции, от президента Франции Эммануэля Макрона или президента США Джо Байдена слов осуждения в адрес РА за совершенные ею преступления.

Мы не видим резолюций Европарламента, ПАСЕ или ПА "Евронест" резолюций с осуждением того, что армянская сторона совершила в Агдаме. Мы не слышим, чтобы эти армянские преступления обсуждали кандидаты в президенты США, которые уже замарали себя тиражированием откровенно чудовищной ложью, состряпанной мировым армянством.

Или вот - просто шокирующий пример. ЮНЕСКО отклонила предложенный Азербайджаном маршрут поездки на наши освобожденные территории. Произошло это после того, как официальный предложил миссии ЮНЕСКО посетить освобожденный азербайджанский город Ханкенди через освобожденный азербайджанский же город Агдам. Так, представители ЮНЕСКО своими глазами могли бы увидеть разрушения, имевшие место во время армянской оккупации.

Но ЮНЕСКО отказалась от этого логичного и справедливого предложения, изъявив желание поехать только лишь в Ханкенди. Их, оказывается, интересует исключительно состояние армянских памятников. А это уже - демонстрация откровенно предвзятой, про-армянской позиции. Это попытка "не увидеть" преступления, совершенные Арменией на нашей земле. Это попытка "не увидеть" то, что стало причиной наших слез, нашего горя, наших страданий.

Не удивлен, что армянские СМИ, давно уже являющиеся средством пропаганды лжи и глупости, преподнесли случившееся в своем духе. Мол, "Азербайджан, который в течение 30 лет препятствовал визиту ЮНЕСКО в Нагорный Карабах". О том, что всего три года назад Азербайджан восстановил свой контроль над оккупированными врагом земли, армянские СМИ дружно "забыли". Но в Азербайджане помнят все. И всему дают справедливую оценку. В том числе и лицемерию со стороны ЮНЕСКО. Мы заплатили слишком большую цену, чтобы позволять кому-то обесценивать нашу победу, игнорировать преступления армянской стороны.