В Баку стартовал Экономический форум СПЕКА 2023

В Баку начал работу Экономический форум СПЕКА 2023 на тему "Преобразование региона СПЕКА в центр соединяемости с глобальным охватом".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, форум опирается на активную позицию Азербайджана и других государств-участников СПЕКА, направленную на развитие СПЕКА в качестве ориентированной на оказание услуг, гибкой и стратегической платформы для координации вопросов и содействия диалогу в области политики и сотрудничества, консолидации позиций, поиска решений на общие вызовы, разработки стратегий и планов работ по их реализации.

Данный форум отражает ключевую тему председательства Азербайджана в СПЕКА в 2023 году.

Он также основывается на достижениях последних лет в позиционировании региона СПЕКА в качестве центра соединяемости в географическом центре Евразийского континента, в частности, на результатах Экономического форума СПЕКА 2019 года на тему "Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта и устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА".

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!