Франция отравила народ Мартиники веществом хлордекон.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил член Национального собрания Франции от Мартиники Марселлен Надо во время выступления на проходящем в Баку мероприятии на тему "Деколонизация: Расширение полномочий и развитие женщин".

"Мы не знаем, какие последствия это может иметь для наших женщин и детей. Какой интерес представляют наши страны для Франции, если они пренебрегают нашими проблемами?

Конституция Франции не признает нас народом, и я, как депутат, предложил внести поправки в основной закон. Франция должна изменить свое отношение к нам", - добавил депутат.

Отметим, что в Баку проходит мероприятие на тему "Деколонизация: Расширение полномочий и развитие женщин". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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