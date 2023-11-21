Армения должна понять, что корни мира не в Вашингтоне, Брюсселе и Париже, а в регионе.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что для продвижения мира, достижения серьезных успехов Армения должна заглянуть внутрь региона и продолжить переговоры с Азербайджаном.

"У Азербайджана добрые намерения. Суверенитет нашей страны был обеспечен, в регионе сложился новый статус-кво, который является легитимным, основанным на справедливости и международном праве. Статус-кво, созданный Арменией путем оккупации азербайджанских земель, отстаивали и члены поддерживающей Армению Минской группы, что было несправедливо и неприемлемо", - подчеркнул Х.Гаджиев

Напомним, что в 2020 году после окончания Второй карабахской войны Азербайджан сделал Армении мирное предложение, состоящее из 5 базовых принципов. За прошедший период Арменией различными способами затягивается согласование условий мирного договора и подписание итогового соглашения.

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