Важно, чтобы Армения сделала конкретный шаг вперед и села за стол переговоров

Вместо игры слов, очень важно, чтобы армянская сторона сделала конкретный шаг вперед и села за стол переговоров.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Пока сложно что-либо сказать об этом. Со стороны Армении мы ожидаем четких идей. Армения по-прежнему смотрит за пределы региона, когда речь заходит о мирном договоре. Вместо того, чтобы нести сюда повестку дня третьих сторон, необходимо взять на себя ответственность за регион и продвигать переговоры о мирном договоре. Мяч в настоящее время находится в воротах Армении", - подчеркнул Х.Гаджиев.

Он также добавил, что в рамках новых реалий, сложившихся в регионе, Азербайджан не видит никаких препятствий для подписания мирного договора с Арменией.

Напомним, что в 2020 году после окончания Второй карабахской войны Азербайджан сделал Армении мирное предложение, состоящее из 5 базовых принципов. Однако Армения до сих пор различными способами затягивает согласование условий мирного договора и подписание итогового соглашения.

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