На сегодняшнем геополитическом поле средства массовой информации играют ключевую роль не только как информаторы, но и как формирователи мнений. Часто они представляются бастионами свободы слова и демократии, но критический взгляд на их освещение некоторых международных конфликтов раскрывает тревожную двойную стандартность, в частности в случае Карабахского региона Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье крупнейшего печатного издания Мексики "Milenio".

Автор статьи отмечает, что на протяжении более трех десятилетий Азербайджан страдал от армянской оккупации пятой части своей территории.

"Оккупация не только вынудила сотни тысяч людей покинуть свои дома, но и привела к систематическому уничтожению азербайджанского культурного наследия и загрязнения территории минами. Несмотря на масштаб этой трагедии, удивляет уровень предвзятости западных СМИ и то, что они представили искаженную картину. Западные СМИ преподносят освобождение этих территорий как так называемую "угрозу со стороны Азербайджана", игнорируя долгую историю его страданий и борьбы за восстановление территориальной целостности", - пишет мексиканское издание.

По мнению автора статьи, этот подход резко контрастирует с освещением конфликта в Украине.

"Западные СМИ выразили безоговорочную поддержку Украине, твердо защищая ее территориальную целостность и осуждая любые формы сепаратизма. Возникает вопрос: почему такое расхождение? Почему поддерживается территориальная целостность Украины, Молдовы и Грузии, тогда как игнорируется целостность Азербайджана?

Ответ может быть скрыт в политической повестке, которой служат эти СМИ. В случае Украины их нарратив соответствует интересам Запада в противостоянии российскому влиянию. В отличие от этого, признание легитимного права Азербайджана на защиту своей суверенности и территориальной целостности представляется неудобным для Европы. По-видимому, некоторые крупные державы раздражены настоящей независимостью Азербайджана и тем, что он не присоединился ни к одному из лагерей в геополитической битве, которую мы сейчас наблюдаем в мире. В то же время, хотелось бы верить, что корень таких предвзятых подходов к Азербайджану не лежит в чисто исламофобских подходах. Хотя в то же время кажется, что так оно и есть", - считает автор статьи.

В статье также говорится, что за такого рода информационным освещением стоят и экономические интересы, особенно в сфере военной промышленности.

"Последние попытки Европейского союза поставить оружие в Армению подчеркивают тревожный интервенционизм на Кавказе и затрудняют процесс мира в регионе. Парадоксально также то, что эти военные усилия финансируются через Европейский фонд мира, который предполагает способствование стабильности, но в настоящее время способствует военной эскалации. Кроме того, угрожающая риторика ЕС в отношении Азербайджана контрпродуктивна, подрывает дипломатический диалог и может вызвать негативные реакции, которые не принесут пользы ни одной из сторон", - резюмирует автор статьи.