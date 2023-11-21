Вина за закрытие границ как с Азербайджаном, так и с Турцией лежит на самой Армении.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что такая ситуация сложилась в регионе в результате оккупационной и агрессивной политики Армении.

"Позиция братской Турции всегда заключалась в том, что нормализация отношений с Арменией возможна, если Армения прекратит оккупацию азербайджанских земель, откажется от территориальных претензий как к Турции, так и к Азербайджану и, наконец, выступит с позитивной повесткой дня в регионе.

Азербайджан и Турция синхронно всегда поддерживали нормализацию отношений и постоянно посылали Армении позитивные послания. Но, конечно же, Армения должна сама оценить потенциал региона и выступить с подходом к решению его проблем внутри него самого", - добавил Х.Гаджиев.

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