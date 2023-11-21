https://news.day.az/politics/1616081.html Задержаны сотрудники ИВ Абшеронского района - ПОДРОБНОСТИ ОПЕРАЦИИ
Задержаны сотрудники ИВ Абшеронского района - ПОДРОБНОСТИ ОПЕРАЦИИ
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики провело операцию в Исполнительной власти Абшеронского района, сообщает во вторник Day.Az.
Согласно информации, полученной в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе операции задержаны лица, подозреваемые в коррупции.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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