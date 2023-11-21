В Азербайджане женщины работают бок о бок с мужчинами, а во Франции они удалены от общества.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный исполнительный директор парижской онлайн-газеты "Lagazetteaz.fr" Жан-Мишель Брюн во время выступления на проходящей в Баку международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие".

"Азербайджан является примером в вопросе гендерного равенства. Во Франции оно появилось лишь пять веков спустя.

Колонизация - самое дикое преступление, и Франция совершила его. В 1958 году Франция, якобы в качестве "символа свободы", приказала женщинам Алжира снять чадру. Истинная цель заключалась в том, чтобы место женщин в гражданском обществе отошло на второй план. Снять чадру и открыть лицо - можно назвать свободой, но женщина вправе одеваться так, как ей хочется", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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