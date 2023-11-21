https://news.day.az/politics/1616095.html В Баку проходит конференция на тему "Гейдар Алиев и парламентаризм" - ФОТО
В Баку проходит конференция на тему "Гейдар Алиев и парламентаризм" - ФОТО
В Баку проходит конференция на тему "Гейдар Алиев и парламентаризм", посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, вторая тема конференции посвящена 15-летию ТюркПА ("15-летие ТюркПА: Опыт прошлого, реалии настоящего и перспективы на будущее").
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