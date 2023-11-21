ЦАХАЛ окружил город Джебалия на севере сектора Газа
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о том, что завершили окружение города Джебалия на севере сектора Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Haaretz.
В данный момент авиация и артиллерия ЦАХАЛ наносят удары в преддверии наступления ЦАХАЛ на вражеские позиции. Сухопутные силы, под прикрытием самолетов и ВВС, также атаковали ряд неприятельских целей, включая три подземных прохода у города, где укрывались боевики.
Также 401-я бронетанковая бригада и 933-я пехотная бригада "Нахаль" при воздушной поддержке вели бои с группировкой ХАМАС на окраинах Джебалии и уничтожали ракетные установки. Служащие 551-й резервной бригады специального назначения и другие силы специальных операций действовали в северной части Джебалии с целью расчистить путь для перемещения более крупных соединений ЦАХАЛ.
Возле города находится крупный лагерь палестинских беженцев с тем же названием.
Ранее мы писали о том, что ЦАХАЛ отчитался о сотнях авиаударов по радикалам в Газе.
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