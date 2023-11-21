В парламенте Азербайджана создана комиссия по подготовке заявления касательно США

В парламенте Азербайджана (Милли Меджлис) создана комиссия по подготовке заявления в отношении США.

Как сообщает во вторник Day.Az, председателем комиссии назначен депутат Зияфет Аскеров.

Членами комиссии назначены депутаты Самед Сеидов, Турал Гянджалиев, Гудрат Гасангулиев, Тамам Джафарова и Камиля Алиева.

Отметим, что Милли Меджлис примет заявление относительно акта Сената США о защите армян.

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