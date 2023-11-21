Представитель Мартиники рассказал о половой дискриминации, практикуемой Францией

Правительство Франции не позволяло женщинам пользоваться их правами.

Об этом сказал представитель Партии свободы Мартиники Люк Кароле во время выступления на мероприятии "Деколонизация: Усиление и развитие женщин", сообщает Day.Az.

"Очень жаль, что случаи гендерного неравенства все еще имеют место. Но мы стараемся этого не допускать. Мы стремимся обеспечивать везде равенство между мужчинами и женщинами. Французское правительство не позволяло женщинам пользоваться их правами. Мы надеемся, что посредством этой конференции можно будет озвучить происходящее и найти выход", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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