Франция совершила в Алжире массовые убийства

Французская армия совершила в Алжире массовые убийства, геноцид.

Об этом сказал лидер французской ассоциации Les Oranges Мохамед Каки во время выступления на мероприятии "Деколонизация: Усиление и развитие женщин", передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Речь идет о гибели 40 тысяч человек. Народ Алжира осознал, что ему нужно избавиться от этого ига. Несмотря на то, что этому движению более 100 лет, колониальная политика все еще существует. Когда какое-либо государство требует своей свободы, его начинают демонизировать, третировать. И кто это делает? Запад, бывшие колонисты", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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