Франция проводит политику неоколониализма - председатель Движения молодых канаков
Франция проводит политику неоколониализма.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Движения молодых канаков Франции Даниэль Веа во время выступления на проходящей в Баку международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин".
"Деколонизация требует, чтобы женщинам были предоставлены их права. Женщины должны получать образование, они воспитают новые поколения", - сказал Веа.
Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.
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