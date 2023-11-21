На протяжении веков преступления Франции отдаляли Африку от ее богатств

Францией были совершены такие отвратительные преступления, как колонизация и рабство. На протяжении веков эти преступления отдаляли Африку от ее богатств.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Форума Африканского Возрождения Сулейман Ндьяй во время выступления на проходящей в Баку международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие".

От отметил, что женщина - это опора общества.

"Благодаря женщинам наши традиции передаются будущим поколениям. Наделение их полномочиями является основой развития общества. Они сильно пострадали от многовековых пыток. Женщины в Сенегале боролись против присутствия Франции в стране. Мы с гордостью вспоминаем наших женщин, которые отдали свои жизни за родину", - добавил С.Ндьяй.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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