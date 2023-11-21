Франция должна выплатить нам компенсацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала представитель политического движения "l'Alliance Nationale Guadeloupe" Лоуренс Магуиаба во время выступления на мероприятии "Деколонизация: Усиление и развитие женщин".

Она отметила, что эта компенсация составляет 25 миллионов евро.

"В период колониализма женщины в Гваделупе испытывали большие трудности, в их отношении применялось насилие. Опрошенные заявляли, что не могли пользоваться медицинскими услугами. Мы хотим равных социальных прав, чтобы заработная плата женщин и мужчин была одинаковой. Мы боремся за свободу нашей страны, поэтому мы должны быть экономически сильными", - сказала Лоуренс Магуиаба.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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