Франция должна выплатить нам компенсацию - представитель Гваделупы
Франция должна выплатить нам компенсацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала представитель политического движения "l'Alliance Nationale Guadeloupe" Лоуренс Магуиаба во время выступления на мероприятии "Деколонизация: Усиление и развитие женщин".
Она отметила, что эта компенсация составляет 25 миллионов евро.
"В период колониализма женщины в Гваделупе испытывали большие трудности, в их отношении применялось насилие. Опрошенные заявляли, что не могли пользоваться медицинскими услугами. Мы хотим равных социальных прав, чтобы заработная плата женщин и мужчин была одинаковой. Мы боремся за свободу нашей страны, поэтому мы должны быть экономически сильными", - сказала Лоуренс Магуиаба.
Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.
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