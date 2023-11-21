https://news.day.az/politics/1616164.html Парламент Азербайджана принял заявление протеста в связи с документом Сената США
Парламент Азербайджана принял заявление протеста в связи с документом Сената США
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял заявление в связи с актом "о защите армян" Сената США.
Как сообщает Day.Az, в заявлении отмечается, что Милли Меджлис выражает решительный протест против принятия Сенатом США этого акта, направленного против Азербайджана.
Необоснованные обвинения, отраженные в акте, серьезно препятствуют попыткам установить мир и стабильность в регионе. Этот акт является наглядным примером двойных стандартов и избирательного подхода, отмечается в заявлении Милли Меджлиса.
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