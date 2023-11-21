Принят проект резолюции Генассамблеи ООН о праздновании 25-летия SPECA

Единогласно принят проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН о праздновании 25-летия Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA), инициированной Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, передает во вторник Day.Az.

Было отмечено, что в резолюции под названием "Трансформация мира: повестка устойчивого развития до 2030 года" подчеркивается важная роль Специальной программы для государств-членов как региональной программы, способствующей взаимопониманию, экономическому сотрудничеству и региональному развитию.

Были отмечены цели и задачи Ташкентской декларации от 26 марта 1998 года, в рамках которой учреждена специальная программа, поприветствован прогресс, достигнутый в странах Центральной Азии, их интеграция с экономиками Европы и Азии и вклад в глобальный экономический рост.

В резолюции отмечена важность изучения возможностей создания многостороннего трастового фонда ООН для эффективной и своевременной мобилизации финансовых ресурсов государств-участников специальной программы и реализации проектов в рамках специальной программы ООН .

Также в резолюции подчеркнута важность дальнейшего развития регионального сотрудничества между странами Центральной Азии для достижения Целей устойчивого развития и развития добрососедских отношений.

Отметим, что в 2023 году председательство в SPECA осуществляет Азербайджанская Республика.

С резолюцией можно ознакомиться по этой ссылке.