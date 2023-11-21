https://news.day.az/politics/1616177.html Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб - ФОТО
Представители стран, пострадавших от французской колонизации, провели в Баку флешмоб - ФОТО
На проходящей в Баку международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин" проведен флешмоб.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии представители стран, пострадавших от французской колонизации, прикрепили свои флаги к карте.
Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.
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