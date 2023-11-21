Азербайджан направил Украине вторую часть гумпомощи

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 17 июля 2023 года в Украину направлена вторая часть гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, данный гуманитарный груз включает в себя более 900 тысяч метров электрического кабеля и проводов, а также 18 трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций.

Сегодня с территории Сумгайытского промышленного парка отправилась автоколонна из 23 фур с гуманитарной помощью. Вышеупомянутым распоряжением главы государства в ближайшее время планируется отправить в рамках гуманитарной помощи в Украину очередные партии электрооборудования общей стоимостью 7,6 миллиона долларов США.

Напомним, что первая часть указанной гуманитарной помощи была отправлена в Украину 30 октября текущего года.

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