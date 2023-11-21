https://news.day.az/politics/1616191.html Завершился официальный визит Президента Ирака в Азербайджан - ФОТО
Завершился официальный визит Президента Ирака в Азербайджан - ФОТО
21 ноября завершился официальный визит Президента Иракской Республики Абдель Латифа Джамала Рашида в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту Президента Ирака Абдель Латифа Джамала Рашида провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
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