Завершился официальный визит Президента Ирака в Азербайджан

21 ноября завершился официальный визит Президента Иракской Республики Абдель Латифа Джамала Рашида в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Ирака Абдель Латифа Джамала Рашида провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

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