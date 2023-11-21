МИД Азербайджана критикует медлительность Армении по вопросу мирного договора

Тот факт, что Армении потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения Азербайджана по проекту мирного договора, серьезно замедлил процесс.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

"Подобный застой в мирных переговорах не способствует стабильности и процветанию в регионе.

Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора. Мы считаем, что две страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях, и только они несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решение о встрече на государственной границе.

Мы призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных проволочек и надеемся, что они положительно отреагируют на этот вызов для скорейшего начала переговоров", - отмечается в сообщении.

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